Brozovic, mattinata chiave: Inter in apprensione per l’infortunio – CdS

L’Inter ieri pomeriggio ha annunciato le condizioni di de Vrij (vedi articolo), ma ora l’apprensione si sposta su Brozovic. Il Corriere dello Sport anticipa che stamattina ci saranno gli esami per il croato.

PERICOLO IN AGGUATO – L’uscita di Marcelo Brozovic al 75′ di Liverpool-Inter è avvenuta sì in maniera precauzionale, ma il rischio non è superato. La prima diagnosi (vedi articolo) parlava di affaticamento al polpaccio destro, oggi si conoscerà qualcosa in più. Il Corriere dello Sport fa sapere che per questa mattina sono previsti gli esami strumentali, che daranno un quadro completo della situazione. Il guaio muscolare di Brozovic appare meno grave di quello di Stefan de Vrij, per il quale si parlava all’inizio di un affaticamento e invece poi è emersa una distrazione. Simone Inzaghi spera che non sia nulla di grave, tuttavia un po’ di apprensione c’è perché il polpaccio è una zona molto rischiosa. Dovesse esserci qualcosa anche solo di poco conto per Torino-Inter Brozovic rimarrebbe a riposo, in modo da evitare uno stop più lungo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

