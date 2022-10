Brozovic, Inzaghi spera in Inter-Sampdoria! Ecco quanto filtra da Appiano

Brozovic è l’unico indisponibile dell’Inter che nel frattempo ha recuperato Lukaku e Gagliardini. Il croato spinge per tornare il prima possibile e la speranza di Inzaghi è quella di poterlo convocare già per per la sfida con la Sampdoria (vedi probabile formazione). Di seguito le ultime sul centrocampista

AGGIORNAMENTI – Marcelo Brozovic spinge per tornare a disposizione dell’Inter il prima possibile. Negli ultimi giorni si è molto parlato dei miglioramenti del croato con la possibilità di rivederlo in panchina già sabato contro la Sampdoria. Le speranze però si riducono dopo l’ultimo allenamento nerazzurro in cui Brozovic non è presente. Il centrocampista dunque ha lavorato ancora a parte, quindi al momento sembra complicato rivederlo tra i convocati. Venerdì giorno decisivo per la sentenza definitiva.