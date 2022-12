Brozovic, infortunio alle spalle! Una valutazione per Inter-Napoli – CdS

Brozovic è tornato ieri ad allenarsi dopo i Mondiali (vedi articolo) e – salvo stravolgimenti – sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Napoli. Il Corriere dello Sport parla delle possibilità di vederlo titolare nel big match di mercoledì prossimo.

RIENTRO ANTICIPATO – Marcelo Brozovic è già a Milano e si candida per Inter-Napoli. Superato il fastidio muscolare che l’ha fermato nella semifinale Argentina-Croazia ai Mondiali, il numero 77 è tornato ieri ad allenarsi. Lo ha fatto, come indica il Corriere dello Sport, solo con un lavoro personalizzato, inevitabile dopo tutto il tempo lontano da Appiano Gentile. Brozovic ha rinunciato agli ultimi due giorni di vacanza, per essere pronto in vista del big match in programma il 4 gennaio e ormai non più lontano. Nel corso della settimana sarà valutato dallo staff tecnico di Simone Inzaghi, ma c’è fiducia per un suo impiego. Solo se Brozovic dovesse di nuovo accusare il fastidio muscolare si andrebbe con maggiore cautela, per evitare guai ulteriori. Scontato che salti l’amichevole di domani contro il Sassuolo, per essere al meglio il 4 gennaio. Anche se c’è chi come Stefan de Vrij ha giocato a Reggio Calabria la settimana scorsa pur essendo appena rientrato. Curiosità: c’è chi aveva scommesso alla Pinetina che Brozovic sarebbe tornato prima.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno