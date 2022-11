Brozovic in gruppo, convocato contro la Juventus? Serve ultimo step – CdS

Marcelo Brozovic ieri è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile con il resto del gruppo, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per una convocazione domenica sera contro la Juventus manca ancora qualcosa.

VERSO LAC ONVOCAZIONE – Marcelo Brozovic potrebbe partire verso Torino in vista della sfida con la Juventus. Ieri il croato è tornato svolgere una parte dell’allenamento insieme al gruppo. Evidentemente, serve uno step in più oggi e domani, ovvero che si aggreghi definitivamente ai compagni. Nel caso domenica troverebbe posto soltanto in panchina. E, con ogni probabilità, sarà così anche per le ultime uscite prima della sosta, contro Bologna e Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno