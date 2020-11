Brozovic guarito dal Coronavirus! Torna in campo già in Sassuolo-Inter?

Brozovic ha superato il Coronavirus. Il centrocampista croato, risultato positivo dieci giorni fa mentre era in ritiro con la Croazia (vedi articolo), è ora negativo e torna quindi a disposizione di Conte. Da capire se potrà essere già utilizzabile sabato (ore 15) in Sassuolo-Inter.

TORNA PER SASSUOLO-INTER? – Andrea Paventi dà l’annuncio in diretta su Sky Sport 24: «L’Inter intanto ritrova Marcelo Brozovic. È negativo al Coronavirus: torna a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia. Vediamo domani con l’allenamento: lui e Stefano Sensi, rientrato ieri, possono cambiare il centrocampo dell’Inter. Non avendo giorni di allenamento non credo ci sia modo di fare varianti tattiche. Piccoli innesti o cambiamenti sì, ma non mi aspetto rivoluzioni. Poi è chiaro che l’approccio non è stato da Inter e da squadra di Antonio Conte».

LE DIFFICOLTÀ – Paventi, oltre ad annunciare la guarigione di Brozovic, analizza le dichiarazioni di ieri. I giocatori passati alle TV dopo Inter-Real Madrid non sembravano troppo carichi per rimettere a posto una situazione che, partita dopo partita, sta sempre peggiorando con appena quattro vittorie su dodici impegni stagionali: «Non so se possa entrare anche un po’ di stanchezza mentale, perché questa è una squadra che ha potuto godere poco della pausa che c’è stata dopo la stagione scorsa. Ha fatto poco ritiro, ha dato tanti giocatori alle nazionali: secondo me c’è anche questo, oltre alla delusione di pensare di essere arrivati a un certo livello ed essere tornati indietro di qualche gradino, rispetto alla crescita di cui parla sempre Conte. Poi c’è, chiaramente, la necessità di sbloccarsi e trovare la scintilla: mi sembra ci sia un po’ poca elettricità in questa squadra, un po’ piatta. Credevo che la reazione con il Torino potesse dare un altro approccio, invece ha trovato una squadra più tecnica che ha messo in difficoltà».