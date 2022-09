Brozovic, guaio alla vigilia: problema e Udinese-Inter a rischio!

Brozovic rischia di non giocare Udinese-Inter domani alle 12.30. Il centrocampista croato, secondo Sport Mediaset, ha accusato un problema fisico nella rifinitura conclusa poco fa.

GUAIO ALLA VIGILIA – In Udinese-Inter potrebbe non esserci Marcelo Brozovic. Si è conclusa da poco la rifinitura, sotto un forte vento. Simone Inzaghi ha dovuto registrare un piccolo problema per il centrocampista croato, che andrà valutato nelle prossime ore. Sarebbe un altro guaio a centrocampo, dopo che già Hakan Calhanoglu in settimana ha dovuto alzare bandiera bianca (vedi articolo). Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni di Brozovic: lì si capirà se potrà essere della partita alla Dacia Arena domani.