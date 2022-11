Brozovic fuori discussione, ma contro l’Atalanta sarà ancora ‘gestito’

Marcelo Brozovic verso una nuova panchina contro l’Atalanta. Il giocatore ha da poco recuperato e Simone Inzaghi vorrà continuare a gestire le sue forze considerando anche la convocazione in Nazionale.

GESTIONE – Non ci sono dubbi riguardo le qualità di Marcelo Brozovic, ma è chiaro che l’Inter senza di lui ha continuare comunque a fare bene con Hakan Calhanoglu. Quella contro l’Atalanta sarà una partita fisicamente dura e di corsa, e considerando che è appena rientrato, Simone Inzaghi vorrà evitare di mandarlo subito in campo da titolare considerando anche che è convocato per il Mondiale. La rifinitura sarà decisiva per capire se il calciatore avrà la possibilità di giocare da titolare o, molto probabilmente, a partita in corso come contro il Bologna.