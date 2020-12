Brozovic fuori da Inter-Spezia? Barella pronto, ma occhio alla sorpresa

Photo 192013105

Marcelo Brozovic è uscito anzitempo dalla sfida contro il Napoli. Quali sono le sue chances in vista di Inter-Spezia (domenica alle 15)?

ROTAZIONI – Marcelo Brozovic ha terminato in anticipo la sfida contro il Napoli, e ancora non si conoscono le sue condizioni in vista di Inter-Spezia di domenica. Il croato ha subito un infortunio alla caviglia, che l’ha costretto ad abbandonare il campo al 67′. Considerando il lignaggio della partita di domenica, Antonio Conte potrebbe scegliere in ogni caso di lasciarlo a riposo. Ma dovrà di conseguenza ridisegnare il centrocampo nerazzurro. Per sostituire Brozovic si candida quindi Nicolò Barella, replicando quanto già visto contro il Sassuolo alla nona giornata. Nella mediana a due, quindi, accanto a Roberto Gagliardini crescono le quotazioni di Christian Eriksen.

SORPRESA – Tuttavia, Conte potrebbe valutare la gara contro lo Spezia l’occasione buona per un esperimento. Ossia, lanciare Stefano Sensi dal primo minuto. Il numero 12 è il giocatore dell’Inter con le caratteristiche più simili a Brozovic. Contro Cagliari e Napoli ha giocato quasi un’ora in totale, e la sua condizione sembra favorevole ad una maglia da titolare.