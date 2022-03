Brozovic, fissato il test decisivo per Inter-Fiorentina: Inzaghi a un bivio

Brozovic è il grande dubbio di Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina, sfida in programma sabato alle 18.00 e valevole per la trentesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il croato svolgerà il test decisivo solo a poche ore dalla partita

DUBBIO – Marcelo Brozovic rimane in forte dubbio per Inter-Fiorentina, sfida molto delicata per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pari sul campo del Torino. Il croato si sta allenando ancora a parte, segno che il problema al polpaccio non è stato ancora smaltito del tutto.

BIVIO – Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport, il test decisivo per il centrocampista nerazzurro avverrà solo a poche ore dalla partita con la squadra di Vincenzo Italiano, quando proverà ad allenarsi con i compagni. A quel punto toccherà a Inzaghi decidere se rischiare Brozovic dal 1′ con un solo allenamento in gruppo nelle gambe oppure rimandare il rientro dopo la sosta, vale a dire per il big match contro la Juventus. Ancora qualche ora e ne sapremo di più.

Fonte: corrieredellosport.it