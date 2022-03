Brozovic, fasciatura sotto il ginocchio in allenamento: rischia Inter-Salernitana? – CdS

Brozovic è uscito malconcio dal derby di Coppa Italia e secondo quanto riportato dal collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, in allenamento ieri aveva la parte sotto del un ginocchio fasciato. Per Simone Inzaghi, però, il croato è indispensabile.

ALTRO CHE TURNOVER – Marcelo Brozovic in questa stagione ha disputato 35 delle 27 partite ufficiali giocate dall’Inter, ed è sempre partito tra i titolari a parte in sole due occasioni (in entrambe, assente per squalifica). Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il croato ieri in allenamento aveva una fasciatura sotto un ginocchio e questo aveva fatto ipotizzare che sarebbe stato costretto a dare il forfait. Come specificato dal collega Andrea Ramazzotti, la fasciatura è dovuta a una dolorosa tacchettata. Ma il ritmo con cui ha disputato il lavoro in allenamento ha sgombrato ogni dubbio: Marcelo Brozovic in Inter-Salernitana ci sarà. Simone Inzaghi, del resto, ha capito che a lui non può rinunciare. In base alle sue prestazioni, sono legate parte delle speranze nerazzurre. Perché se vero che il problema è la produttività in attacco, è innegabile che negli ultimi match il gioco sia fluito più lentamente. Sgombrati i dubbi su un possibile infortunio, adesso l’Inter deve ritrovare velocità e brillantezza a partire dal centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti