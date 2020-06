Brozovic, domani decisivo in vista di Inter-Brescia. Riecco Vecino – Sky

Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha fatto il punto della situazione sull’Inter di Antonio Conte in vista della prossima sfida in campionato contro il Brescia. Focus soprattutto sulle condizioni di Marcelo Brozovic e Matias Vecino.

SITUAZIONE INFORTUNATI – Prosegue il lavoro dell’Inter dopo la vittoria di ieri contro il Parma: nemmeno il tempo di festeggiare, che è già tempo di pensare alla sfida contro il Brescia. Antonio Conte potrebbe però avere ancora problemi a centrocampo, con Marcelo Brozovic che prosegue con il lavoro differenziato dopo l’infortunio subito prima della ripresa della stagione dopo lo stop Coronavirus. La giornata decisiva per capire se il croato possa tornare in campo sarà però quella di domani, come ha riferito l’inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi: «Brozovic ha fatto lavoro personalizzato ancora oggi, domani il gruppo si riunirà e capiremo se sarà membro di questo gruppo e potenzialmente pronto a tornare in campo. Anche Vecino è tornato lavorando a parte, ma a correre sul terreno di gioco. Questo significa che si entra nella fase finale del suo recupero».