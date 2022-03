Brozovic e de Vrij, è una corsa contro il tempo: l’Inter riposa, loro no

Brozovic e de Virj puntano Juventus-Inter. La squadra oggi è al riposo ma i due giocatori hanno fatto lavoro personalizzato ad Appiano Gentile per recuperare dagli infortuni

LAVORO − Corsa contro il tempo in vista di Juventus-Inter per Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. I due giocatori, out dalla gara col Liverpool, stanno facendo di tutto per ritornare in campo già contro la Juventus per il Derby d’Italia del 3 aprile. Come riporta Sky Sport, la squadra è al riposo e ritornerà in campo martedì ma sia Brozovic che de Vrij hanno fatto lavoro personalizzato. Oltre a Lautaro Martinez (vedi articolo), Simone Inzaghi spera dunque di arrivare tutta la rosa a disposizione per il rush finale.