Brozovic, condizioni da valutare. L’idea di Inzaghi per Lecce-Inter – TS

Marcelo Brozovic è fermo ai box per un problema al polpaccio. Secondo Tuttosport, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: in caso di forfait del croato per Lecce-Inter Inzaghi ha già un’idea

CONDIZIONI – Marcelo Brozovic non ha preso parte all’amichevole fra Inter e Villarreal per un problema al polpaccio. Problema che, secondo Tuttosport, non è ancora pienamente superato: il croato, infatti, nella giornata di ieri si è allenato a parte e quest’oggi non prenderà parte all’allenamento congiunto contro il Sant’Angelo. Le condizioni non preoccupano ma Inzaghi, visti i numerosi impegni ravvicinati (fra cui sfida alla Lazio alla terza e Derby col Milan alla quinta) non vuole rischiare il centrocampista che giocherà solo in caso di completo recupero. È possibile quindi che in mezzo al campo, contro i salentini, dal 1′ possa partire Asllani nel ruolo di regista.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna