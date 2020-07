Brozovic ci prova per il Bologna: ecco la situazione infermeria – TS

“Tuttosport” riporta che oggi Brozovic verrà valutato. Un test per giocare Inter-Bologna. Le ultime anche su Vecino e Sensi.

BROZO RECUPERATO – Oggi l’Inter si ritroverà ad Appiano per preparare la sfida col Bologna di domenica alle 17.15. Oggi sarà una giornata importante perché dopo il rientro in panchina contro il Brescia bisogna capire le condizioni di Brozovic. Il croato si è infortunato nella zona del polpaccio il 19 giugno. Verrà valutato per un posto da titolare. Un recupero fondamentale anche per aumentare le scelte in mezzo al campo.

GLI ALTRI – Da valutare anche Vecino, vicino al pieno recupero. Rimarrà fuori invece Sensi. Il numero 12 è ko dal 18 maggio per la distrazione al bicipite femorale sinistro e ne avrà per almeno altre due settimane.