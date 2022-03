Brozovic, chance dal 1′ contro il Torino! Lui e Barella una garanzia – CdS

Brozovic ci sarà in Torino-Inter e secondo il Corriere dello Sport anche dal 1′. Con lui a centrocampo anche Nicolò Barella.

TITOLARI – Riecco Nicolò Barella, grande assente della sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool. Il centrocampista italiano è pronto a rimettere in mostra tutte le sue qualità, così come già fatto contro la Salernitana. L’italiano supporterà Marcelo Brozovic, che ieri ad Appiano Gentile ha svolto un allenamento personalizzato ma oggi è destinato a rientrare in gruppo, dopo il suo affaticamento al polpaccio. Il croato in stagione ha saltato solo la partita di Coppa Italia con l’Empoli e quella persa male contro il Sassuolo il 20 febbraio. Cruciale per gli equilibri di Inzaghi, Brozovic domani dovrebbe esserci dal primo minuto.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona