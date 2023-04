Brozovic capitano in Inter-Benfica! Fiducia nonostante lite con Onana

Brozovic scenderà in campo dal 1′ in Inter-Benfica (qui le formazioni ufficiali). Il croato porterà la fascia da capitano sul braccio, nonostante la lite con Onana della giornata di ieri

FIDUCIA – Marcelo Brozovic scenderà in campo da titolare in Inter-Benfica, sfida che deciderà quale dei due club sfiderà il Milan nelle semifinali di Champions League. Il capitano dei nerazzurri, per l’occasione, sarà ancora Marcelo Brozovic. Il croato, nonostante la lite con Onana in allenamento, nutre ancora la fiducia del gruppo e dello staff tecnico. Una fiducia che il numero 77 dell’Inter dovrà ripagare sul campo: servirà il miglior Brozovic per far diventare realtà il sogno semifinale.