Brozovic e Barella, gol e assist da tre punti. Forma da rivedere – TS

Marcelo Brozovic e Nicolò Barella sono stati i due protagonisti principali della vittoria per 1-0 dell’Inter sul Torino. Un gol e un assist che sono valsi tre punti importantissimi. Voto positivo per loro da Tuttosport, anche se la forma resta da rivedere.

PROTAGONISTI – Un gol e un assist a cancellare due prestazioni che hanno mostrato una condizione non brillantissima. Marcelo Brozovic e Nicolò Barella hanno deciso Inter-Torino con una doppia giocata di livello, dopo una partita nella quale si è vista stanchezza da parte di entrambi. 6,5 il voto per il croato e 6 per il nazionale italiano, della cui prestazione è necessario sottolineare la maggiore tranquillità e il minor nervosismo. Aiutato sicuramente anche dalla panchina contro il Bayern Monaco.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino