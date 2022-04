Brozovic anima dell’Inter. Male Lautaro Martinez: le pagelle – TS

Juventus-Inter, vittoria importantissima dei nerazzurri che rimangono agganciati al treno scudetto. Brozovic anima della squadra, male Lautaro Martinez: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Juventus-Inter si è conclusa con una vittoria fondamentale dei nerazzurri che rimangono in scia a Milan e Napoli. Tuttosport definisce gladiatoria la prova di Skriniar: il difensore nerazzurro fa a sportellate con Vlahovic e riesce a limitarlo, voto 7,5. Ottima prova per Brozovic, il migliore in campo per i nerazzurri: il croato è l’anima della squadra. Non è un caso, scrive il quotidiano, che senza di lui l’Inter non abbia mai vinto in questa stagione, voto 7. Da rivedere, invece, la prestazione di Lautaro Martinez: l’argentino si fa ammonire dopo un minuto e rischia tantissimo il secondo giallo per un fallo su Chiellini. La sua partita è tutta qui, voto 5.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino