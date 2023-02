Brozovic ancora non convince, le sensazioni per Inter-Porto – SM

Brozovic non ha avuto un gran ritorno da titolare contro l’Udinese sabato sera. In vista di Inter-Porto Sport Mediaset dà le opzioni a centrocampo di Inzaghi.

QUATTRO PER TRE POSTI – Per Inter-Porto le scelte di Simone Inzaghi non sono soltanto in attacco (vedi articolo). Anche a centrocampo c’è qualche decisione da prendere per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Su Sport Mediaset non si citano Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, dati per certi, ma ci si sofferma su Marcelo Brozovic e Henrikh Mkhitaryan. Per il primo, reduce dal ritorno da titolare con l’Udinese ma senza entusiasmare, prevista una panchina. Calhanoglu andrebbe quindi a riprendersi la posizione centrale, utilizzata da Brozovic avantieri. Su Mkhitaryan il giornalista Marco Barzaghi lo definisce indispensabile, dando così conferme sul recupero dal piccolo fastidio.