Brozovic, ancora dolore: niente Inter-Fiorentina, Inzaghi ‘sdoppia’ il ruolo? – Sky

Brozovic, come raccontato nel pomeriggio (vedi articolo), non ci sarà domani in Inter-Fiorentina. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il giornalista Paventi fa sapere che il centrocampista ha lasciato il ritiro. Inzaghi potrebbe variare leggermente.

ASSENZA SICURA – Per Marcelo Brozovic domani Inter-Fiorentina non lo vedrà protagonista. Come fa sapere Andrea Paventi di Sky Sport, il numero 77 sente ancora un po’ di indurimento al polpaccio e ha già lasciato il ritiro. La squadra è ad Appiano Gentile, lui no (come Stefan de Vrij). A meno di improbabili “miracoli” domani mattina non farà nemmeno il risveglio muscolare, quindi la sua assenza è sicura. Senza Brozovic Simone Inzaghi dovrà trovare soluzioni alternative e la scelta va verso Arturo Vidal come sostituto. Non “di ruolo”, perché almeno inizialmente giocherà Hakan Calhanoglu centrale. Tuttavia, per sopperire all’assenza di Brozovic, è possibile che il turco e il cileno si scambino spesso posizione, quasi a sdoppiarsi per dare maggiori soluzioni.