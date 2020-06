Brozovic ancora a parte, per Parma-Inter sarà assente – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che per Parma-Inter Brozovic sarà ancora assente. Il croato non è pronto per giocare titolare.

REGISTA ANCORA ASSENTE – Difficilmente Antonio Conte (squalificato, come Skriniar) per la sfida col Parma potrà contare sul recupero di Brozovic. Il croato anche ieri si è allenato solo a parte. Possibile che domani rientri almeno parzialmente in gruppo e che domenica possa essere fra i convocati, ma per un posto in panchina. In mezzo al fianco di Barella, che ha riposato mercoledì in via precauzionale, sarà ballottaggio fra Borja Valero e Gagliardini: il primo è più “carico” psicologicamente, il secondo garantisce più fisico e corsa .