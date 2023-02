Brozovic alza il ritmo: pochi dubbi sulla titolarità in Inter-Udinese

Dopo essere partito dalla panchina in occasione della gara contro la Sampdoria, Marcelo Brozovic prosegue con il recupero della condizione ottimale. Pochi dubbi sulla sua titolarità in Inter-Udinese di sabato

RITMO ALZATO – Allenamento ad alta intensità quello di oggi per Marcelo Brozovic, che prosegue nel suo lavoro per recuperare la condizione ottimale. Dopo essere partito ancora dalla panchina nella gara contro la Sampdoria, il centrocampista croato si candida a tornare titolarissimo in Inter-Udinese. La sua presenza servirà anche per far rifiatare qualcuno a centrocampo, con l’indiziato principale che è Henrikh Mkhitaryan. Scelte da valutare, chiaramente, anche in vista della sfida contro il Porto in Champions League.