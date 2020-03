Brozovic accompagna sempre, Candreva presente, Handanovic di classe – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Juventus-Inter indica in Brozovic il migliore tra i nerazzurri. Bene anche Candreva e Handanovic.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è Brozovic, che prende 6,5. Nel centrocampo a tre dell’Inter occupa la posizione di centrale come fa Bentancur dall’altra parte ma, a differenza dello juventino, non fa mai mancare il suo rimorchio, accompagnando sempre l’azione d’attacco. E’ una sua conclusione a impegnare per la prima e unica volta Szczesny. Poi dà ordine, equilibrio e tempi corretti nello svolgimento della manovra. Accusa anche lui il colpo del gol di Ramsey e si riprende solo nel finale.

RISORSA – Voto 6,5 anche per Candreva. Primo tempo a pieno ritmo, con ottime iniziative e con una costante presenza nella manovra interista. E’ diligente, applicato, ordinato, attacca e difende con i tempi e i modi giusti. Il calo nella ripresa appare quasi inevitabile. Tocca le 350 gare in A.

BUON RITORNO – Anche Handanovic arriva al 6,5. E’ un rientro provvidenziale. Le prime due parate su de Ligt e Ronaldo sono degne della sua classe, ma la perla della sua partita è un dribbling in area piccola su CR7: tecnica (con i piedi) e freddezza. Sul gol non può fare niente.