Borussia Monchengladbach-Inter, ultima chiamata. Sia l’ora del riscatto

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Borussia Monchengladbach-Inter è l’ultima chance per mantenere viva la speranza di andare agli ottavi di Champions League. Stasera alle ore 21 non ci sono troppi calcoli da fare: vittoria o eliminazione con una giornata d’anticipo.

CHIAMATA DI SQUADRA – Non è finita finché non è finita. La celebre citazione di Rocky dovrà servire per Borussia Monchengladbach-Inter: è l’ultima spiaggia per restare aggrappati al treno qualificazione. L’accesso agli ottavi non è più nelle mani dell’Inter, ma finché l’aritmetica lo consentirà bisognerà fare di tutto per tenere accesa la speranza. I numeri sono impietosi: mai, nella storia della Champions League, i nerazzurri erano arrivati alla quinta giornata del girone senza aver ancora vinto una partita. L’ultimo posto con due miseri punti inchioda gli uomini di Antonio Conte agli errori, molti loro e qualcuno di troppo anche degli arbitri. Ora però è tempo di non farne più di errori, di battere un avversario forte e riaprire tutto. Aiuterebbe anche Conte: vincendo le critiche che tanto rigetta sarebbero per forza minori.

LA SVOLTA? – Col Sassuolo, ed era ora, si è vista un’Inter compatta, attenta e sul pezzo fin dal primo minuto. Questo atteggiamento andrà ripetuto anche in Borussia Monchengladbach-Inter, perché solo con la solidità si può ritrovare la continuità perduta. I tedeschi di Marco Rose, peraltro, potrebbero schierare una formazione molto offensiva (vedi articolo): occhio a questa situazione. Conte non riproporrà l’undici di Reggio Emilia, in primis perché tornerà titolare Romelu Lukaku. Tuttavia le mosse azzeccate del Mapei Stadium, come Nicolò Barella centrale e Matteo Darmian preferito ad Achraf Hakimi, è possibile che si rivedano in Germania. Magari con una difesa che conceda zero: tenere la porta inviolata è la base per costruire qualcosa. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Borussia Monchengladbach-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).