Borussia Monchengladbach-Inter (UCL): le probabili formazioni

UEFA CHAMPIONS LEAGUE – Gruppo B

Martedì 01/12/2020 ore 21:00 Probabili formazioni Borussia Monchengladbach-Inter

BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER (4-2-3-1) (3-5-2) 1 SOMMER (C) HANDANOVIC 1 19 LAZARO SKRINIAR 37 28 GINTER DE VRIJ 6 24 JANTSCHKE A. BASTONI 95 17 WENDT DARMIAN 36 6 KRAMER BARELLA 23 32 NEUHAUS BROZOVIC 77 36 EMBOLO GAGLIARDINI 5 13 STINDL (C) YOUNG 15 10 THURAM R. LUKAKU 9 14 PLEA LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore M. ROSE A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER

PANCHINA 21 SIPPEL (GK) (GK) F. STANKOVIC 35 31 GRUN (GK) (GK) RADU 97 3 LANG HAKIMI 2 7 HERRMANN A. SANCHEZ 7 8 ZAKARIA SENSI 12 11 WOLF RANOCCHIA 13 16 I. TRAORÉ PERISIC 14 18 LAINER ERIKSEN 24 22 BENES D’AMBROSIO 33 43 REITZ L. MORETTI 42 INDISPONIBILI

20 VILLALBA (fuori lista)

23 HOFMANN (infortunio)

25 BENSEBAINI (Coronavirus)

30 ELVEDI (infortunio) 8 VECINO (infortunio)

11 KOLAROV (Coronavirus)

27 PADELLI (fuori lista)

44 NAINGGOLAN (infortunio)

99 PINAMONTI (infortunio) SQUALIFICATI – 22 VIDAL DIFFIDATI – (22 VIDAL) ULTIME NOTIZIE

Basta un punto per eliminare l’Inter e vedere virtualmente il traguardo degli ottavi di finale. Nessun esperimento, anche se l’utilizzo di Lazaro (in prestito dall’Inter) da terzino destro fa ancora riflettere. Non è da escludere una modifica a maggiore copertura della fascia più “debole”. I “tedeschi” Hakimi e Perisic dovrebbero iniziare dalla panchina per essere un’opzione in più nella ripresa, pertanto la formazione appare decisa. Torna al centro Brozovic, preferito a Sensi. Suggestione Sanchez trequartista per il momento accantonata.