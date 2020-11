Borussia Monchengladbach-Inter: le foto dell’allenamento dei tedeschi

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Poco meno di 24 ore al calcio d’inizio di Borussia Monchengladbach-Inter, match valido per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. Valentino Lazaro, ex di turno, tra gli osservati speciali del Borussia Park

ANCORA TU? – Riflettori puntati su Valentino Lazaro, in vista di Borussia Monchengladbach-Inter. L’austriaco, partito titolare nell’ultimo match di Bundesliga, avrà voglia di dimostrare tutto il suo valore contro la squadra che ne detiene ancora il cartellino. Ma il match di domani sera, al Borussia Park, sarà fondamentale per gli equilibri del girone B.

Looking forward to the next European night under the lights 🤩#BMGInter 🔜#DieFohlen pic.twitter.com/wFBNdSZ6ZP

— Gladbach (@borussia_en) November 30, 2020