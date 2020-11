Borussia Monchengladbach-Inter, Conte trova l’antidoto? Seduta specifica

Borussia Monchengladbach-Inter

Borussia Monchengladbach-Inter di domani è un dentro o fuori: se la squadra di Conte non vince è eliminata dalla Champions League. Matteo Barzaghi, in collegamento dalla Malpensa per Sky Sport 24, oltre a dare le ultime di formazione ha anche spiegato come la squadra ha svolto la rifinitura.

APPROCCIO DIFFERENTE – Questa la presentazione di Borussia Monchengladbach-Inter secondo Matteo Barzaghi: «Antonio Conte ha deciso di cambiare, i giocatori l’hanno seguito sul campo. L’Inter di Reggio Emilia ha messo in pratica delle cose diverse: ha arretrato il baricentro, non ha fatto un pressing ultra-offensivo, ha aspettato il momento di colpire lasciando il possesso al Sassuolo. Così è stato: l’analisi dopo la partita col Real Madrid ha prodotto un grande risultato. Adesso c’è la partita col Borussia Monchengladbach, molto difficile. L’Inter sa già che i tedeschi andranno ad aggredirli subito dall’inizio, si è allenata per gestire la pressione. Secondo Conte la partita col Sassuolo fa parte di un percorso, non fa storia a sé ma va inquadrata nel periodo. Ha fatto di necessità virtù, in questo momento non riesce a fare il calcio che vorrebbe e ha trovato un antidoto».

LE ULTIME DI FORMAZIONE – Queste le scelte per Borussia Monchengladbach-Inter: «Roberto Gagliardini e Matteo Darmian domani dovrebbero giocare tutti e due. Darmian con Ashley Young a sinistra, Gagliardini con Marcelo Brozovic centrale e Nicolò Barella. Dietro e davanti non ci sono dubbi: Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni in difesa, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez davanti».