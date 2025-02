Il Borussia Dortmund ipoteca il passaggio del turno: Sporting Lisbona ko in casa!

Il Borussia Dortmund supera lo Sporting Lisbona con il punteggio di 3-0. A segno Serhou Guirassy, Pascal Grob e Karim Adeyemi.

VITTORIA NETTA – Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida con lo Sporting Lisbona con l’obiettivo di conseguire una vittoria in grado di agevolarle il cammino verso l’accesso agli ottavi di finale della Champions League. Ciò effettivamente avviene, anche se i tedeschi devono attendere il secondo tempo per costruire la propria vittoria finale. Dopo una prima frazione priva di colpi vincenti, infatti, nei secondi 45 minuti il Borussia Dortmund va in vantaggio e dilaga. Ad entrare nel tabellino sono Serhou Guirassy, al 60′, Pascal Grob, al 68′, e Karim Adeyemi, all’82’. Con il risultato finale di 3-0, il BVB ipoteca il passaggio del turno. Al ritorno, lo Sporting Lisbona sarà chiamato a un’impresa per poter proseguire il proprio percorso in questa Champions League.

SPORTING LISBONA-BORUSSIA DORTMUND 0-3:

60′ Guirassy (B), 68′ Grob (B), 82′ Adeyemi (B).