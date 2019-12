Borja Valero recuperato, Conte pensa a chi affiancargli – TS

“Tuttosport” riporta che in Inter-Genoa Borja Valero ci sarà. Lo spagnolo è sicuro del posto e ora Conte deve decidere chi schierare a centrocampo.

RECUPERATO – L’Inter oggi chiuderà il 2019 contro il Genoa e Antonio Conte potrà contare sulla fondamentale esperienza di Borja Valero, ieri in gruppo e recuperato dopo l’affaticamento che l’aveva costretto ad alzare bandiera bianca nei minuti finali della sfida di Firenze. Con lo spagnolo in campo, Conte dovrà dunque trovare un solo uomo a centrocampo da affiancare a Borja e Vecino, stanti le assenze di Barella e Brozovic.

OPZIONI PER IL TERZO – Le opzioni sono principalmente tre, a meno che l’allenatore non opti per un offensivo 3-4-3 con due fra Lazaro, Esposito e Politano a supporto di Lukaku. Se invece sarà sempre 3-5-2, Conte dovrà scegliere fra Skriniar, Candreva e Agoume. Il difensore slovacco ha giocato alcune gare in mediana in nazionale e nel caso sarebbe lui il perno centrale davanti alla difesa con Vecino e Borja mezzali (dietro giocherebbe Bastoni). Con Candreva, che ha iniziato la carriera a centrocampo per poi allargarsi sulla fascia, sarebbe invece Borja il regista. Infine Agoume, lui sì centrocampista di ruolo, classe 2002 e buttato nella mischia nel finale di Firenze. Per Conte il francesino – di età, non di fisico – non è ancora del tutto pronto, ma chissà che non provi la mossa a sorpresa. Sulla carta il favorito sembra Candreva, ma tutto può succedere come per esempio che alla fine non esca invece dal mazzo Gagliardini, ieri in gruppo come Sensi e candidato a un posto in panchina insieme all’ex Sassuolo.