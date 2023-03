Borja Valero: «Partita di oggi importante. Gosens uomo in più»

Borja Valero ha commentato, negli studi di DAZN, la partita che attende l’Inter questa sera contro lo Spezia. L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato anche di Robin Gosens, sottolineandone il buon periodo

GOSENS IN RIPRESA – Ecco il commento di Borja Valero prima della sfida tra Spezia e Inter. L’ex centrocampista nerazzurro ha toccato tanti temi, sottolineando come Gosens possa essere l’uomo in più per l’Inter: «La sfida di Inzaghi e giocatori è concentrarsi solo sulla sfida di oggi. L’obiettivo è mantenere il giusto atteggiamento dal 1′ e indirizzare subito il match. Calhanoglu in panchina è una scelta figlia della partita con il Porto. È uno dei giocatori più importanti per l’Inter. Difficoltà in trasferta? Ovviamente tutte le squadre vincono più in casa che fuori. Dall’Inter ci aspettavamo di più. hanno perso tanti punti importanti in trasferta: sicuramente molto è dovuto all’aspetto mentale. Centrocampo? benedetto problema avere 4 giocatori di quel livello tra cui scegliere. Brozovic al 100% è unico in quel ruolo. Calhanoglu però lo ha fatto benissimo. Poi è venuto fuori Mkhitaryan, nessuno si aspettava un rendimento così alto e ora è difficile farne a meno. Barella? Non deve limitare il nervosismo perché perderebbe la sua anima. A volte da fuori non sembra bello vedere certi gesti, ma fanno parte del suo stile di gioco. Ogni volta che prende palla guarda l’attaccante e se riesce fa un passaggio in avanti. Le motivazioni si trovano da sole in queste grandi partite. Gosens? Può essere un giocatore in più sulla fascia sinistra. Lui arriva bene in area e può fare gol. Doveva ritrovare la forma fisica che aveva a Bergamo. Piano piano giocando la forma e il ritmo partita tornano. Lautaro ha un carattere forte. Parlare come ha fatto lui dopo il match con il Bologna non è da tutti».