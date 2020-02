Borja Valero non sbaglia nulla, Eriksen promette bene,...

Borja Valero non sbaglia nulla, Eriksen promette bene, Moses affonda – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Ludogorets-Inter indica in Borja Valero il migliore tra i nerazzurri. Bei segnali anche da Eriksen e Moses.

IL MIGLIORE – Borja Valero è il migliore dell’Inter e prende 7. Non avrà il ritmo di Brozovic, ma per un’ora non sbaglia un pallone: 60 passaggi giusti su 60 tentati. Poi “cala” (71 su 73), ma il suo lo fa, anche davanti alla difesa dove sbroglia tre situazioni delicate.

IN CRESCITA – Anche Eriksen prende 7. Un po’ mezzala, un po’ trequartista, ma complessivamente poco presente nel gioco. Fatica a trovare la posizione corretta per inserirsi negli ingranaggi della squadra, ma col pallone sa sempre cosa fare. Nella ripresa diventa però protagonista: segna il primo gol e trova spesso la porta (gran parata di Iliev e traversa). C’è bisogno di tempo, ma i segnali sono incoraggianti.

INGRESSO DECISIVO – Voto 7 anche per Lukaku. Entra e cambia la partita: assist-sponda per Eriksen e sigillo su rigore. Con questo gol sale a sei gare di fila a segno in Europa League: Shearer nel 2005 arrivò a otto.

SPINTA – Oltre la sufficienza anche Moses, che prende 6,5. Finché ne ha, affonda con insistenza sulla destra e dai suoi cross nascono le azioni più pericolose.