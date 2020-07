Borja Valero dal 1′ ma cambia ruolo: le scelte di Conte per Genoa-Inter – Sky

Borja Valero si candida per una maglia da titolare ma non quella da trequartista. Come riportato da “Sky Sport”, Conte ha deciso di modificare qualcosa in mezzo al campo. Ecco le ultime di formazione a poche ore da Genoa-Inter

NUOVO ASSETTO IN MEZZO – Lo ha promesso alla vigilia Antonio Conte e lo farà. Rotazioni in tutti i reparti per l’Inter in campo a Genova. Rispetto alle previsioni della mattinata (vedi probabili formazioni di Genoa-Inter), la vera novità sembra essere la presenza di Borja Valero tra i titolari. Il centrocampista spagnolo è in vantaggio per l’ultima maglia sulla linea mediana. In panchina Marcelo Brozovic, nonostante la squalifica di Nicolò Barella, quindi Inter senza incontrista. Per Borja Valero nessun ballottaggio con Christian Eriksen, pronto a scendere dall’inizio nel ruolo di trequartista del 3-4-1-2 di Conte. Tutto confermato per il resto e un solo ballottaggio ancora da sciogliere in difesa. Sul centro-sinistra Diego Godin è favorito su Alessandro Bastoni, che contro il Genoa potrebbe iniziare dalla panchina.