Borriello (Ass. Sport Napoli): “Napoli-Inter a porte chiuse? No perchÃ©…”

Borriello (Ass. Sport Napoli): “Napoli-Inter a porte chiuse? No perché…”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Ciro Borriello – assessore allo Sport del Comune di Napoli – ha parlato della possibilità di giocare Napoli-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia, a porte chiuse.

PORTE APERTE – Non si dovrebbe giocare a porte chiuse Napoli-Inter giovedì sera. Il condizionale, in questo periodo storico dove dilaga l’emergenza coronavirus, è fondamentale, ma secondo Ciro Borriello – assessore allo Sport del Comune di Napoli – giovedì non ci sarà alcun problema in tal senso: «Non abbiamo sospeso nessuna attività, il nostro Comune è stato il primo ente a prevedere la sanificazione delle scuole. Arriveremo anche agli impanti sportivi, ma questo non vuol dire chiuderli. Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di coronavirus. Giocare una gara a porte chiuse è complicato. Dal punto di vista comunale non abbiamo avuto nessuna indicazione a chiudere lo stadio per questa partita».