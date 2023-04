Borghi: «Visti due volti Inter ma non scontata! Barella il migliore»

Stefano Borghi, durante la trasmissione Night Cup sul canale Youtube di DAZN, ha parlato della qualificazione dell’Inter alla semifinale di Champions League. Il giornalista si è soffermato in particolare sui meriti dei nerazzurri nel doppio confronto con il Benfica e sulla prestazione di Barella.

GIUSTO ATTEGGIAMENTO − Stefano Borghi, ha parlato della partita di ritorno di San Siro contro il Benfica: «Questa sera è stata globalmente ancora una volta l’Inter di Champions League. Lo 0-2 dell’andata era un mattone molto pesante. Però l’impresa del Milan, l’aria del derby e la voglia del Benfica potevano essere delle bucce di banana. La squadra è stata brava a non scivolare mai perché è stata sempre famelica, com’è spesso capitato in coppa. Però forse per la prima volta quest’anno abbiamo visto in una partita di Champions League i due volti dell’Inter. Segna l’1-0, gol bellissimo di Nicolò Barella, e poi prende l’1-1. Riesce ad andare sul 3-1, si mette in tasca la qualificazione e tornano al gol Lautaro Martinez e Joaquin Correa, ma finisce facendo 3-3. Non rovina la serata però sono cose che non fanno piacere a Simone Inzaghi. Comunque passare il turno con il Benfica non era per nulla scontato».

CHIAVI DECISIVE − Borghi ha poi proseguito facendo un’analisi sui portoghesi e sulle chiavi che hanno permesso ai nerazzurri di ottenere il pass del turno. Le sue parole: «Il Benfica è arrivato a questo appuntamento nel suo peggior momento e il simbolo del calo è Rafa Silva. Però ci sono anche dei meriti dell’Inter. Sia tatticamente sia a livello di idee Inzaghi l’ha imbastita molto bene. Il passaggio del turno è chiaro che viene indirizzato all’andata. Lì i nerazzurri hanno affrontato al meglio il Benfica. Reparto difensivo, centrocampo, le corsie esterne hanno lavorato in modo impeccabile e sono mancati solo gli attaccanti. Sono stati bravi a difendere e poi ad attaccare costantemente al momento giusto. Anche la preparazione della giocata Alessandro Bastoni per Barella è stata decisiva. La qualificazione è stata indirizzata all’andata, ma anche questa sera l’Inter è scesa in campo non per gestire il risultato».

Borghi sul doppio match di Barella contro il Benfica

IL MIGLIORE − Borghi ha poi detto la sua su Barella e sulla sua importanza e le sue prestazioni nel doppio confronto con il Benfica: «Tra andata e ritorno è stato il migliore. Stasera ha fatto un gol bellissimo. Bello anche quello dell’andata, ma quello di questa sera per com’è riuscito è stato un gran colpo. È stato il migliore e secondo me come simbolo di un centrocampo orfano di Hakan Calhanoglu, che è stato l’uomo dell’Inter in questa stagione. Io credo che Barella forse sia il giocatore italiano della Serie A con lo status internazionale più elevato. C’è anche Federico Chiesa, ma l’importanza che lui ha avuto in Nazionale e le presenze in campo internazionale e in Champions League sono di più».