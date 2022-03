Bonucci e Juventus-Inter: dall’Italia indicazione su domenica prossima

Bonucci giocherà Juventus-Inter? La domanda comincia a valere ancora di più visto che ci si avvicina alla partita. Dagli allenamenti di oggi con l’Italia arrivano indicazioni che riporta Sky Sport 24.

CE LA FA O NO? – Leonardo Bonucci era fuori dalla distinta per la drammatica partita con la Macedonia del Nord. Ora però sta migliorando come condizione e punta a una presenza, almeno in panchina, per Turchia-Italia. Secondo quanto riporta Marco Nosotti di Sky Sport oggi si è allenato in gruppo ed è quindi recuperato. Di conseguenza sarà presente anche domenica prossima in Juventus-Inter: Bonucci con la maglia bianconera dal 26 febbraio a causa di un infortunio.