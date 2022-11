Bonucci: «Inter? Vincere per accorciare sulle prime! Felicità per Chiesa»

Bonucci, al termine di Juventus-PSG, ha risposto alla domanda sull’Inter. Domenica sera ci sarà il Derby d’Italia. Il difensore lancia la sfida e poi fa una considerazione su Chiesa

ACCORCIARE − Leonardo Bonucci contento per il ritorno del Nazionale italiano e lancia la sfida ai nerazzurri: «Uscire con una sconfitta non può essere sinonimo di felicità. Ovvio che ci sono state delle dimostrazioni importanti stasera da parte di tutti. La felicità è il ritorno di Chiesa che lo abbiamo visto alla grande. Inter? Domenica ci aspetta una partita importantissima per accorciare su quelle in avanti in campionato». Le sue parole a Sky Sport.