Bonucci: “Concorrenza di Inter e Lazio ci dà un vantaggio! Champions…”

Bonucci è stato intervistato da L’Equipe in vista di Lione-Juventus, sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Il difensore bianconero parla anche della lotta scudetto con Inter e Lazio, che avvantaggia la squadra di Sarri in Europa. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Sky Sport”

VANTAGGIO – Leonardo Bonucci parla in vista di Lione-Juventus, andata degli ottavi di Champions League. Il difensore bianconero, che domenica sera sfiderà l’Inter (vedi articolo), parla anche della lotta scudetto: «La concorrenza di Lazio e Inter è un vantaggio anche per la Champions, perché ci obbligano a non mollare mai. Poi comunque in Champions servono due cose: arrivare alle partite di marzo nelle migliori condizioni e un po’ di fortuna»