Bonazzoli, occasione contro la sua Inter? La probabile del Torino – Sky

Bonazzoli Torino

Domani alle 15 si giocherà Inter-Torino. I granata dovranno fare i conti con numerose assenze causa Coronavirus. Sono infatti 4 i giocatori positivi più lo stesso tecnico Marco Giampaolo (QUI le ultime).

PROBABILI FORMAZIONI – Secondo quanto riportato da “Sky Sport” Marco Giampaolo confermerà il suo 4-3-1-2 anche in Inter-Torino di domani pomeriggio. Possibile una maglia da titolare per l’ex attaccante nerazzurro Federico Bonazzoli con Simone Zaza in panchina dopo il rientro dall’infortunio. Queste le possibili scelte dei granata: Sirigu; Singo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti.