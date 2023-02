Bologna, uno solo in attacco per Thiago Motta: la probabile formazione – TS

Il Bologna vuole ripartire dal successo della scorsa stagione, la famosa partita “da recuperare” contro l’Inter con l’erroraccio di Ionut Radu e i sogni scudetto infranti. Per farlo, però, la squadra allenata da Thiago Motta dovrà fare a meno di tutti gli attaccanti tranne uno. Ecco la probabile formazione secondo Tuttosport.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Il Bologna vuole confermare quanto di buono visto l’ultima partita in casa della Sampdoria e provare il colpaccio con l’Inter, continuando a sognare l’Europa. Thiago Motta dovrebbe dare ancora fiducia a Musa Barrow, in assenza del primo tenore Arnautovic e della sua ‘cover’ Zirkzee. Oltre al gambiano, le sorti dell’attacco rossoblù saranno sulle spalle di Orsolini e Soriano, entrambi a bersaglio a Genova con la Sampdoria. Per gli emiliani è stata l’ottava vittoria nelle ultime 13 partite di campionato. Oggi alle 12:30 la formazione di Thiago Motta proverà il colpaccio davanti 28mila spettatori. Inter avvisata

La probabile formazione del Bologna secondo Tuttosport (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

Fonte: Tuttosport