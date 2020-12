Bologna, squadra al lavoro verso la sfida all’Inter: due a parte

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Prosegue il lavoro del Bologna di Sinisa Mihajlovic verso la sfida di San Siro contro l’Inter in programma sabato alle 20:45. Due calciatori dei rossoblù hanno lavorato a parte

LAVORO –Il Bologna di Sinisa Mihajlovic continua il suo lavoro di preparazione verso la sfida all’Inter. Nei rossoblù due calciatori hanno svolto lavoro differenziato. Di seguito il report dell’allenamento: “A due giorni da #InterBFC i rossoblù sono tornati in campo per una seduta tattica con prove di conclusioni in porta. Hanno proseguito il proprio programma differenziato Andreas Skov Olsen e Mitchell Dijks, terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander“.

