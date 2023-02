Bologna sogna l’Europa! Contro l’Inter al Dall’Ara record di presenze allo stadio – CdS

Il Bologna prepara la sfida di domenica contro l’Inter, la città si mobilita e sogna di vedere la squadra in Europa. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, allo stadio Dall’Ara ci sarà il record stagionale di tifosi.

SOGNO EUROPA – Contro l’Inter è previsto il tutto esaurito al Dall’Ara per la sfida casalinga del Bologna. Oltre 26.000 tifosi presenti domenica alle 12:30 per continuare a sognare l’Europa. Un Dall’Ara così quest’anno non si era mai visto, neanche contro il Lecce (a quota 24mila). Contro l’Inter i tifosi credono nell’impresa, ma soprattutto c’è tanta voglia anche di rivincita per i 6 gol subiti nella gara di andata a San Siro. Thiago Motta sfida il suo passato dopo qualche difficoltà iniziale in rossoblù: undici partite senza segnare, morale sotto le scarpe per prestazioni decisamente sotto tono. Dalla ripresa dopo il mondiale Thiago Motta invece, qualcosa è cambiato, conquistando anche la fiducia dei propri tifosi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu