Bologna di scena a San Siro, la probabile formazione contro l’Inter

Il Bologna sarà l’avversario dell’Inter domani sera a San Siro nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano, che ha già diramato i convocati, ha in mente la probabile formazione che domani potrebbe scendere in campo a Milano.

LE ULTIME – Avversario non banale domani per l’Inter nel recupero della diciannovesima giornata di campionato, turno in cui Beneamata e Bologna non giocarono visto l’impegno in Supercoppa dei nerazzurri. L’Inter, seconda in classifica, ha la grande chance di accorciare sul Napoli portandosi a meno uno. Ma occhio al Bologna di Vincenzo Italiano, che domenica si è fatta raggiungere solamente al 96′ su rigore dalla Roma. Diramati i convocati dal tecnico di origini siciliane, che dovrà fare a meno di Lucumì perché squalificato. Per il resto dentro la formazione tipo. Sono due in particolare i giocatori da tenere d’occhio: il centravanti Santiago Castro, peraltro nel mirino dell’Inter, e il centrocampista offensivo Benjamin Dominguez. Ma da registrare anche l’esperienza e la qualità di Orsolini a destra e di Ferguson, rientrato a pieno regime dopo l’infortunio. In campo anche l’ex Primavera nerazzurra Odgaard. Di seguito la probabile formazione di Italiano per Inter-Bologna, secondo i colleghi di Sportitalia.

La probabile formazione di Italiano per il recupero tra Inter e Bologna

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro