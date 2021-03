Bologna, riposo e poi testa all’Inter: Mihajlovic riparte da due certezze

Bologna, prossimo avversario dell’Inter in campionato, sfiderà i nerazzurri dopo la sosta per le Nazionali e dunque sabato 3 aprile, in casa. Mihajlovic concede due giorni di riposo (vedi articolo) e riparte da due certezze

RIPOSO E POI INTER – Il Bologna vince lo scontro salvezza, in rimonta, contro il Crotone, e si porta a quota trentaquattro punti in classifica, occupando momentaneamente il decimo posto. Mihajlovic premia la sua squadra concedendo due giorni di riposo, martedì i rossoblù torneranno in campo per preparare l’importante sfida contro l’Inter, in programma sabato 3 aprile alle 20:45, dopo la sosta per le nazionali. La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic riparte da due certezze in più: la prima è il roccioso difensore francese, Adama Soumaoro, che in Serie A abbiamo imparato a conoscerlo con la maglia del Genoa. In prestito da Lille, il calciatore ha conquistato la fiducia del suo tecnico confermando prestazione di alto livello in coppia con Danilo. Visto le sue caratteristiche, a lui potrebbe essere affidato il compito di marcare a uomo Romelu Lukaku, che contro Atalanta e Torino ha avuto qualche problema di troppo rispettivamente contro Romero e Bremer. Soumaoro contro il Crotone ha realizzato anche il suo primo gol in Serie A, così come il giovanissimo Jerdy Schouten. Il centrocampista olandese in questa stagione ha raccolto ventiquattro presenze ma non è mai riuscito ad incidere, soprattutto sotto porta. Mihajlovic conta molto su di lui, e la scelta di puntare su di lui anche a partita in corso, ieri, ne è stata l’ennesima prova. Contro i nerazzurri il giocatore probabilmente tornerà ad occupare il suo posto in mediana in coppia con Svanberg.