Bologna, problemi in difesa per Thiago Motta! Scelte forzate contro l’Inter – Sky

Thiago Motta torna ad affrontare l’Inter in campionato con il suo Bologna, dopo la straordinaria vittoria in casa con l’Empoli. La squadra rossoblù si presenta a San Siro con qualche problema in più in difesa. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda l’attacco.

DUBBI DI FORMAZIONE – Thiago Motta si presenta a San Siro dopo la vittoria 3-0 con l’Empoli, trascinati dalla tripletta di Riccardo Orsolini, in campo contro l’Inter domani alle 15. Se per quanto riguarda l’attacco, l’ex Inter ha praticamente l’imbarazzo della scelta, in difesa secondo quanto riportato da Sky Sport, sono più i dubbi di formazione, legati alle tante assenze. Fuori tre titolari su quattro, come Soumaoro fuori per tanto tempo, ma anche Kristiansen, Lucumi e soprattutto Posch. Thiago Motta dovrà reinventare la difesa con Beukema, Calafiori e Lykogiannis, completando così il reparto con l’esperto De Silvestri.