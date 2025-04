Bologna, la probabile formazione per l’Inter: due ballottaggi – Sky

Il Bologna è l’ostacolo dell’Inter nella partita di domani. Per quanto riguarda la probabile formazione degli emiliani, Italiano ha da risolvere due ballottaggi.

BALLOTTAGGI – Verso Bologna-Inter, partita valevole per la trentatreesima giornata di campionato. Dopo la sconfitta rimediata a Bergamo, la squadra di Italiano va a caccia di uno scherzetto ai campioni d’Italia per rilanciarsi in ottica Champions League. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa, oltre ad elogiare la squadra di Simone Inzaghi, ha anche aggiornato sulle condizioni di Odgaard, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Si tratta di un ex nerazzurro, visto che ha giocato nelle giovanili dell’Inter. Ma Italiano ha ancora due ballottaggi da dover risolvere in vista del match di domani al Renato Dall’Ara: ossia Aebischer-Pobega a centrocampo e Dallinga-Castro in avanti. I primi due, secondo i colleghi di Sky Sport, rimangono favoriti. Per il resto, formazione praticamente già fatta, con Lucumi e Beukema al centro della difesa, mentre Ndoye e Orsolini saranno le due ali offensive. Saranno loro i principali antagonisti per l’Inter di Simone Inzaghi, anche perché si trovano in grandissima forma. La probabile formazione del Bologna contro l’Inter.

Bologna-Inter, la probabile formazione di Italiano

(4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.