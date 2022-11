Bologna, al via la preparazione in ottica Inter: niente riposo

Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Torino, il Bologna torna già oggi sul campo di allenamento per preparare la gara di mercoledì contro l’Inter. Seduta di scarico per i rossoblu.

NIENTE RIPOSO – Subito in campo il Bologna dopo la vittoria di ieri contro il Torino. Niente riposo a causa del turno infrasettimanale, nel quale i rossoblu saranno impegnati a San Siro proprio contro l’Inter. Seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri, corsa ed esercitazioni tecniche in campo per il resto della squadra.