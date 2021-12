Bologna, oggi ripresa degli allenamenti: due assenti per l’Inter, uno da valutare

Il Bologna oggi riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro l’Inter. Per i felsinei c’è un giocatore in forte dubbio, mentre sono già due quelli da escludere.

LA RIPRESA – Dopo una settimana il Bologna torna in campo, a sette giorni dal match contro l’Inter. Sarà la sfida del Dall’Ara ad aprire, giovedì 6 gennaio alle ore 12.30, il 2022 della Serie A assieme a Sampdoria-Cagliari (vedi calendario). Oggi primo allenamento dopo le feste a Casteldebole per gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo dovrà valutare le condizioni di Jerdy Schouten, che non gioca dal 23 ottobre per un’irritazione all’osso pubico. Non ci saranno invece in Bologna-Inter né Musa Barrow né l’ex Ibrahima Mbaye, convocati per la Coppa d’Africa.