Bologna, Odgaard torna sulla trequarti! La probabile formazione di Italiano – CdS

In vista del big match di campionato contro l’Inter, Vincenzo Italiano si affida alla continuità, con pochissime novità rispetto all’undici che una settimana fa ha ben figurato a Bergamo. Il tecnico rossoblù conferma il blocco che sta trascinando il Bologna in una stagione esaltante, con l’unica variazione significativa sulla fascia destra di difesa. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

POCHI CAMBI – Il Bologna si prepara a sfidare l’Inter in casa, sulla trequarti si rivedrà Jens Odgaard, ex della partita, pronto a riprendersi il suo posto dietro la punta dopo essere partito dalla panchina nella sfida contro l’Atalanta. A reggere il peso dell’attacco sarà ancora una volta Thijs Dallinga, che non è al meglio ma ha dato disponibilità a stringere i denti per essere della partita. Santi Castro, ancora alle prese con i postumi di un problema fisico, sarà risparmiato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli in programma giovedì, quando potrebbe rientrare tra i titolari. In porta confermato Ravaglia, preferito ancora una volta a Skorupski, mentre al centro della difesa la coppia formata da Beukema e Lucumí resta intoccabile, completata a sinistra dal giovane Miranda.

L’ex Fabbian parte dalla panchina, a centrocampo un solo cambio

PROBABILE FORMAZIONE – A centrocampo, torna il dualismo tra Michel Aebischer e Tommaso Pobega per affiancare Remo Freuler. Sulle corsie esterne d’attacco spazio a Riccardo Orsolini e Dan Ndoye, con Nicolò Cambiaghi e Benja Dominguez pronti a subentrare nella ripresa per garantire energia e imprevedibilità, o per essere risparmiati in vista dell’impegno infrasettimanale.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

Fonte: Corriere dello Sport – Stefano Brunetti