Bologna, Mihajlovic oggi a lavoro studia la formazione anti Inter – CdS

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic oggi riprenderà ad allenarsi in vista della sfida di giovedì 6 gennaio contro l’Inter. Di seguito le ultime riguardo la formazione rossoblù secondo il Corriere dello Sport.

LE ULTIME – In vista della sfida tra Bologna e Inter in programma giovedì 6 gennaio, la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic dovrà far fronte all’assenza di Musa Barrow, impegnato con il Gambia in Coppa d’Africa. La sua assenza apre le porte ad Orsolini, sarà difatti il duo formato da Orsolini ed Arnautovic a guidare l’attacco rossoblù contro l’Inter. Oggi il Bologna alle 14:30 ricomincerà a lavorare per preparare la sfida, Mihajlovic ritroverà Gary Medel in gruppo. De Silvestri scalpita per una maglia da titolare: recuperato già contro la Juventus, dovrebbe partire titolare a destra. A sinistra, invece, potrebbe giocarsi le sue carte l’olandese Dijks, che in questa stagione ha raccolto una sola presenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati