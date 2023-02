Bologna, l’allenamento prima dell’Inter: quattro giocatori a parte. Terapie Arnautovic

Secondo allenamento settimanale del Bologna in vista della sfida di domenica alle 12:30 contro l’Inter. Quattro giocatori hanno lavorato a parte, terapie invece per Marko Arnautovic. Di seguito il comunicato del club rossoblù.

L’ALLENAMENTO – “Secondo allenamento settimanale per i rossoblù verso Bologna-Inter di domenica: la squadra questa mattina ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo. Seduta differenziata per Adama Soumaoro, Kevin Bonifazi, Joshua Zirkzee e Nicola Sansone, terapie per Marko Arnautovic. La preparazione della squadra a Bologna-Inter continuerà domani con un allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.”.

Fonte: bolognafc.it